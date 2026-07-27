-dança orro para 2 (1.3438018)\nO influenciador de Goiânia Vitor Oliveira e a influenciadora Joyce Kelly Carvalho estão chamando a atenção nas redes sociais com vídeos de forró gravados em cenários rurais (veja acima). Em um dos registros, os dois mostram sintonia nos passos em um pasto de uma propriedade no Pará, enquanto um grupo de bois ao fundo parece acompanhar a apresentação, detalhe que divertiu os internautas.\nQue plateia legal! Gostei, beijos", comentou uma seguidora\nNatural do Pará, Vitor mora em Goiânia há 5 anos e soma mais de 415 mil seguidores com conteúdos voltados ao universo agro, mas também com vídeos de forró e de coreografias populares nas redes sociais. Conforme a assessoria dele, em terras goianas, o influencer encontrou mais oportunidades de atuar com publicidade e divulgação de lançamentos de música.