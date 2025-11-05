Trocar de pele. Abandonar velhos hábitos. Reconstruir-se. Esses são os pontos de partida de Ecdise, oitavo espetáculo da Giro8 Cia. de Dança, que estreia nesta quinta-feira (6) e sexta-feira (7), às 20 horas, no Teatro Goiânia. Inspirado no livro A Paixão Segundo G.H., de Clarice Lispector, publicado em 1964, o trabalho propõe uma imersão sensorial em que o público se confronta com desejos, memórias e contradições humanas. Não se trata de adaptação nem de relação direta com a narrativa do livro: o que chega à cena é a atmosfera de crise e desconforto provocada pela leitura.“É o mergulho em si, o confronto com limites e a necessidade de atravessar zonas de sombra para tatear a liberdade”, explica a diretora e coreógrafa Joisy Amorim. Para ela, a obra é uma reflexão sobre crescimento, maturidade e transformação. “Quando você quer crescer e seguir em frente, precisa deixar o velho para abrir espaço ao novo”, afirma. Com 44 anos e 14 de trajetória na companhia, ela vê Ecdise como um marco em sua caminhada artística.A linguagem cênica do espetáculo é abstrata e sensorial. O conceito de troca de pele permeia a coreografia: movimentos que expressam embates internos, confrontos com zonas de conforto e a busca constante por novas perspectivas. De certa forma, a coreografia reflete o atual momento de trabalho da Giro8. De seis bailarinos, o grupo passou para oito, com 19 pessoas envolvidas diariamente na produção e na arte da companhia. “Quanto maior a estrutura, maiores os desafios”, conta Amorim. A ampliação trouxe complexidade, mas também permitiu que o espetáculo se tornasse mais denso e organizado, sem perder a intensidade emocional que caracteriza o grupo. A coreografia não é linear. As cenas se desdobram ao longo do espetáculo e exploram silêncio, intensidade, conflito e leveza. Cada gesto e sequência refletem o confronto com o próprio eu. “Os bailarinos emprestam seus corpos como atores. É através do corpo que comunicamos sentimentos e sensações, e é isso que chega ao público”, explica Amorim.O objetivo é realmente provocar introspecção. Segundo a coreógrafa, o público não deve apenas contemplar, mas viver a experiência. “Cada espectador se conecta com algo interno, despertando reflexões e emoções. Queremos que as pessoas sintam, ressignifiquem e olhem para a própria vida com outros olhos.” A obra, intensa e aberta ao inconsciente, transforma-se assim em uma viagem íntima para cada indivíduo na plateia.Literatura, filosofia e simbolismo atravessam Ecdise. A influência de Clarice Lispector está na intimidade e na ética do cotidiano, no questionamento do que é esperado socialmente e do que é autêntico. “A dança contemporânea permite comunicar desconforto e leveza. Esse desconforto é o caminho para a liberdade e para a construção de uma vida mais genuína”, afirma Amorim.A personagem G.H., em sua tentativa de narrar uma experiência limite, colocou a diretora diante de um espelho. “Percebi que muitas das angústias, medos e contradições dela também atravessavam minha forma de sentir e viver”, compartilha. No palco, quem dá vida aos movimentos são os bailarinos Ana Silva, Luiza Bragança, Márcio Vitorino, Pedro Soares, Phelippe Mor, Tiago Ferreira, Uostton Alcântara e Yasmin Rodrigues.\tServiçoEspetáculo: Ecdise com Giro8 Cia. de DançaData: Quinta-feira (6) e sexta-feira (7), às 20 horas.Local: Teatro Goiânia / Av. Tocantins, esq. com Rua 23, CentroIngressos: a partir de R$ 50 no perfil do Instagram @giro8cia