Entre instinto e memória, palavra e corpo, o espetáculo Eu - Onça convida o público a atravessar um território simbólico inspirado no universo literário de João Guimarães Rosa. Em cena, o ator goiano Guido Campos conduz uma experiência sensorial que investiga a fronteira entre o humano e o animal, entre o civilizado e o selvagem, uma travessia também marcada por memória, luto e transformação. A estreia acontece nesta quarta-feira (1º), no Teatro Escola Basileu França.\nConcebido como um solo, o espetáculo propõe uma dramaturgia construída a partir do corpo, da palavra e da sonoridade. Inspirada na potência da literatura rosiana, a montagem aposta na presença do ator como elemento central para criar uma experiência intensa, na qual o público é convidado não apenas a assistir, mas a ser atravessado pela cena.