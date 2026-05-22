Palco da maior festa da cidade, o Cavalhódromo de Pirenópolis começou a ser demolido em março do ano passado para resolver os problemas estruturais que levaram à sua interdição, em 2021. Hoje, pouco mais de um ano depois, os 200 anos das Cavalhadas não serão comemorados no local como a organização e a população tanto esperavam, assim como as atividades do campo de futebol seguem sem acontecer. O cenário, no entanto, deve finalmente mudar nos próximos meses, segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás) e Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra).\nCélio Antônio Pompeu de Pina, conhecido como Bala, é presidente da Associação Atlética Pirenopolina, usufrutuária do Estádio Ulisses Jayme, chamado popularmente de Cavalhódromo. A associação adquiriu o espaço em meados de 1938 para trabalhar o esporte com a juventude da cidade. Em 2006, o estádio foi construído e um acordo foi firmado entre a associação e o Estado para que o local também pudesse abrigar as Cavalhadas, manifestação que integra a programação da Festa do Divino Espírito Santo.