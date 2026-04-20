Marco Antonio Ricciardelli, o Marquito, 65, deu início à reabilitação oral após quase dois meses de internação.\nO odontologista Victor Rodrigues publicou uma foto do início do tratamento. Segundo ele, o objetivo é devolver melhor deglutição, fonação e movimentos maxilomandibulares a Marquito.\nO humorista do Programa do Ratinho sofreu um acidente de moto no dia 26 de fevereiro, após ter um mal súbito. Marquito perdeu o controle enquanto pilotava uma motocicleta na Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo, perto de onde morava.\nEle caiu na via e foi atingido por outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. O profissional prestou os primeiros socorros imediatamente, realizou manobras de reanimação ainda no local e acionou o Samu, que encaminhou o humorista ao hospital Nipo-Brasileiro.\nHumorista Marquito, do SBT, sofre acidente e é internado em coma induzido