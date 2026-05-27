A Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás realiza nesta quinta-feira (28), às 18 horas, uma cerimônia para celebrar a reforma de sua sede, no Centro, e a abertura da programação 2026 do projeto Café e Cultura na Casa do Patrimônio. O evento terá apresentação gratuita dos músicos João Garoto e Xexéu e é aberto ao público.\nA revitalização do espaço foi viabilizada por emenda parlamentar da deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO), no valor de R$ 300 mil, e permitiu a recuperação do auditório, com capacidade para até 100 pessoas, além da sala de exposições da instituição. A proposta é reforçar a vocação cultural da sede do Iphan em Goiás, ampliando o acesso da população a atividades artísticas, educativas e de preservação do patrimônio.\nAo longo de 2026, o projeto “Café e Cultura na Casa do Patrimônio” promoverá 11 apresentações gratuitas em Goiânia, Cidade de Goiás e Pirenópolis, reunindo música, teatro e manifestações culturais tradicionais. Para o superintendente do Iphan em Goiás, Gilvane Felipe, a cerimônia marca a reabertura da sede como um espaço de convivência, formação e valorização do patrimônio cultural.