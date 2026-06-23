-Tucunaré Serra da Mesa (1.3425081)\nOs irmãos goianos Davi Nunes Guimarães e Henrique Nunes Guimarães, de 12 e 4 anos, viralizaram com o perfil nas redes sociais ‘Quem pega é nóis’, em que publicam vídeos pescando peixes de diferentes espécies e tamanhos.\nEm fevereiro deste ano, durante o carnaval, as crianças atingiram o maior marco desde que começaram a pescar. Segundo Diulio Guimarães, eles pescaram um piraracu de 130kg em um lago de um hotel em Itapuranga, na região noroeste do estado.\nAo POPULAR, Duilio Guimarães Teles, pai dos meninos, afirmou que Davi pesca com os avós desde os 3 anos de idade e que Henrique, o caçula, diz que já nasceu pescando.\nNas redes sociais, a família compartilha vídeos do momento de lazer e conquista os pescadores com o encantamento das crianças pelo mundo da pesca. "Nós sempre íamos para o Araguaia em julho, era uma tradição que vem dos avós e nós continuamos. Porém, em 2023, adquirimos um rancho no lago Serra da mesa e assim as crianças passaram a ter ainda mais contato com a pesca, pois todo feriado estamos por lá", conta o pai das crianças.