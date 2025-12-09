A Globo ajusta os últimos detalhes para lançar Coração Acelerado, sua nova novela das 19 horas, com estreia prevista para janeiro, e poucas duplas chamam tanta atenção quanto Isabelle Drummond e Leandra Leal.\nTreze anos depois de interpretarem duas das protagonistas mais queridas de Cheias de Charme, as atrizes retornam agora em polos opostos: vilãs assumidas e prontas para movimentar a comédia romântica musical ambientada no universo sertanejo.\nA história acompanha Agrado Garcia (Isadora Cruz), jovem compositora que tenta transformar talento em carreira, enquanto enfrenta a estrutura de poder e os interesses das Sampaio, família que controla parte do cenário musical da região fictícia onde a trama se passa.\nPara aproximar o público desse ambiente, a equipe comandada por Carlos Araujo viajou para Goiás antes das gravações, explorando o modo de falar, as paisagens e as referências culturais que moldam o ritmo sertanejo. Muitas cenas foram gravadas em Pirenópolis, Terezópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia, cidade de Goiás, Pires do Rio e Crixás.