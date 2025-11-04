Em meio às gravações no interior de Goiás, Isadora Cruz, 27, está diante de um novo desafio em sua carreira: dar vida a Agrado Garcia, protagonista de uma novela que mergulha no universo sertanejo. A personagem, segundo ela, é uma jovem determinada a se tornar uma estrela da música, em Coração Acelerado, próxima trama da sete na Globo. “Agrado é uma menina que sonha em ser cantora de sertanejo. Vamos falar dessa busca por um sonho extraordinário”, conta a atriz.A novela se passa em Bom Retorno, cidade fictícia próxima a Goiânia e mostra o amor entre Agrado e João Raul (Filipe Bragança), o “Mozão do Brasil”, uma das grandes estrelas do sertanejo. “Tipo Luan Santana”, exemplifica Isadora.O elenco da trama de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento reúne nomes como Letícia Spiller, que interpreta a mãe de Agrado, e Paula Fernandes, que assume o papel da avó, Cecília, uma cantora que não conseguiu realizar o próprio sonho por causa das limitações da época.“A minha personagem vem de uma linhagem de mulheres fortes, musicistas que carregam o desejo de cantar. A avó, impedida pelo machismo de sua geração, passa esse sonho adiante. É uma história sobre herança, sobre o que as mulheres antes de nós deixaram como força e inspiração”, explica.As gravações, iniciadas há três semanas, têm levado o elenco a paisagens deslumbrantes do Estado de Goiás - Alto Paraíso, Vale da Lua e Pirenópolis entre elas. A atriz se diz encantada com o acolhimento dos goianos: “As pessoas aqui são muito amorosas e receptivas”.Um ponto que tem exigido dedicação é o sotaque. Paraibana de João Pessoa e com algumas personagens nordestinas no currículo, ela vem tendo aulas de prosódia para falar como um goiano (ou quase).“A minha personagem nasceu em Goiás, mas cresceu viajando pelo País. Então, ela carrega um pouco de tudo. Mesmo assim, eu quis me desafiar a fazer o sotaque local”, afirma.Mas o maior desafio, segundo ela, não está na fala, e sim na música. A atriz precisou aprender a cantar e tocar violão para viver Agrado. “Sempre amei cantar, mas era coisa de chuveiro. Agora estou me dedicando de verdade, fazendo aulas e praticando todos os dias. Comprei um violão no fim do ano passado, sem saber desse convite. Acho que já pressentia o que estava por vir.”A música é o motor de Coração Acelerado. Os cantores Agrado e João Raul são personagens de ficção, mas as gravações feitas por eles serão reais e estarão disponíveis nos aplicativos de áudio em interseção de ficção e realidade.O primeiro lançamento nesse universo misto de ficção-realidade é Fora de Compasso, single apresentado em Crixás, com feat de João Raul com a dupla Maiara e Maraisa. Recursos de IA foram usados nesses lançamentos para aprimorar o canto da atriz Isadora Cruz. Já Filipe Bragança dispensa tais recursos por ser ator com grandes dotes vocais e vários trabalhos musicais no currículo.Daniel Musy e Victor Pozas assinam a produção musical da novela. Em parceria com Juliana Costantini, profissional responsável pela área de produção musical da Globo, a dupla criou trilha sonora original idealizada para dar credibilidade aos personagens cantores e à própria narrativa de Coração Acelerado. A intenção é que essa trilha inédita dê identidade à trama.Como resultado de encontro criativo promovido pelos Estúdios Globo e a Warner Chappell com compositores de diferentes regiões do Brasil, em song camps realizados em Goiânia e no Rio de Janeiro, foram feitas mais de 40 músicas com foco no som atual do Centro-Oeste do Brasil, um dos núcleos centrais do universo sertanejo. Essa safra está em fase de avaliação e seleção.Na narrativa romântica e sertaneja de Coração Acelerado, o violão é o instrumento que conduz a música que une os cantores Agrado e João Raul em trama de (des)encontros amorosos e musicais.