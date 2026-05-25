-Vídeo do Israel (1.3414561)\nO cantor Israel, da dupla com Rodolffo, que sofreu um acidente na BR-153, em Goiânia, na madrugada desta segunda-feira (25), detalhou o momento nas redes sociais. Através de vídeos publicados, o sertanejo contou que seguia pela rodovia quando um veículo que estava à frente mudou de faixa repentinamente, instante em que ele se deparou com um cavalo no meio da pista e acabou atingindo o animal (assista acima).\nQuando ele {carro à frente} abriu, tinha um cavalo na frente. Não consegui nem frear, não deu tempo nem de frear”, relatou o artista.\nApesar do susto, Israel tranquilou os fãs e disse não ter sofrido ferimentos. Já o animal, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreu no local.\nCantor Israel, da dupla com Rodolffo, sofre acidente na BR-153\nGusttavo Lima diz que comprou trator porque pai trabalhava em veículo igual: 'Corria atrás para sentir cheiro da fumaça'