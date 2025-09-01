Arrocha, arrocha! O clima será de nostalgia para reviver um dos ritmos que marcou a música sertaneja entre 2012 e 2014, e ninguém melhor para conduzir essa festa do que Israel Novaes e Thiago Brava, dois importantes representantes desse estilo. Os cantores recebem um timaço de convidados nesta terça-feira (2), a partir das 20 horas, na Arena Multiplace, para a gravação do DVD Os Cara do Arrocha e a Turma de 2012.O projeto reunirá sucessos que embalaram o público em 2012, além de trazer grandes participações especiais que prometem transformar o registro em um momento importante para o arrocha. Estão confirmados nomes consagrados como Lucas Lucco, Henrique e Diego, Humberto e Ronaldo, Hugo e Guilherme e Zé Ricardo e Thiago. Sucessos como Vem Ni Mim Dodge Ram, Vó Tô Estourado e Lei do Desapego não devem ficar de fora.Gabriel Gava não faz mais parte do projeto - ele saiu para se dedicar a carreira solo. O trio lançou um álbum que foi dividido em três partes. O primeiro contou com canções de Thiago Brava, como 360, Arrocha do Poder e Lei do Desapego. O segundo destacou-se com as faixas de Gabriel Gava, incluindo Fiorino e Máquina do Amor. O último, lançado em abril deste ano, enfatizou regravações dos principais sucessos de Israel Novaes, como Vem Ni Mim Dodge Ram, Vó Tô Estourado, Sinal Disfarçado e Depende.Israel Novaes e Thiago Brava destacam que o DVD não é apenas uma celebração ao passado, mas também uma forma de valorizar um movimento que segue conquistando multidões. Com shows lotados e forte presença digital, os artistas têm levado o projeto para diversas regiões do País, reforçando a atemporalidade do gênero, que nasceu na região metropolitana de Salvador no fim dos anos 1990, e ganhou força no sertanejo. SERVIÇOEvento: Gravação do DVD Os Caras do Arrocha Artistas: Israel Novaes e Thiago BravaData: Terça-feira (2), a partir das 20 horasLocal: Arena Multiplace / Alameda Barbacena, Qd. 28, Lt. 18, Vila Alto da GlóriaMais informações: www.bilheteriadigital.com