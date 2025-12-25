Um mês depois de anunciarem o fim do casamento de 17 anos, Ivete Sangalo, 53, e Daniel Cady, 40, surpreenderam ao passar o Natal juntos.\nA celebração aconteceu nesta quarta-feira (24) e reuniu um grande grupo de familiares, além dos três filhos do ex-casal: Marcelo, 16, e as gêmeas Marina e Helena, de 7.\nNas redes sociais, Ivete compartilhou registros da noite e reforçou o clima de união. "Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz Natal! Muito amor e paz para todos nós", escreveu a cantora, que apareceu sorridente.\nIvete Sangalo anuncia separação de Daniel Cady após 17 anos\nApós separação, Ivete Sangalo brinca sobre fogo acumulado em show com Liniker\nFotos mostram evolução do Natal de Virginia\nDesde o anúncio da separação, feito de forma discreta e respeitosa, Ivete e Daniel têm evitado polêmicas e mantido uma postura pública de diálogo.