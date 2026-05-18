A cantora Iza e o grupo Gilsons são as primeiras atrações confirmadas na programação da 25ª edição do Canto da Primavera 2026, que será realizado entre os dias 8 e 13 de setembro, em Pirenópolis. Paralelamente aos shows, o festival também promove oficinas e atividades formativas voltadas à capacitação musical e à troca de experiências entre artistas e estudantes.\nPromovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), os shows acontecem no final de semana do festival. Considerada uma das principais vozes do pop brasileiro da atualidade, Iza se apresenta no sábado (12/9), enquanto o trio Gilsons - formado por um dos filhos de Gilberto Gil, José, e dois netos, Francisco e João - fecha o evento no domingo (13/9).\nCom uma carreira marcada por sucessos que transitam entre pop, R&B, soul e música urbana brasileira, o show de Iza promete ser o mais aguardado desta edição. No repertório, a cantora deve trazer grandes sucessos da carreira como Pesadão, Meu Talismã e Dona de Mim, além das novas Caos e Sal, Tão Bonito e Eu e Você, em parceria com Jota.pê, que devem fazer parte do seu novo álbum.