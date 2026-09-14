Na série Emergência 53, do Globoplay, Jaffar Bambirra vive Vandam, motorista de ambulância que aprendeu a dirigir em circunstâncias bem diferentes: foi treinado pelo pai para ser piloto de fuga. A relação entre os dois está no centro de um dos conflitos da temporada. O pai, Marcelo, é interpretado por Evandro Mesquita, de quem Jaffar se aproximou durante as gravações. “Não tem como não admirar imensamente”, diz o ator à reportagem. “Todo o trabalho dele como ator, como músico... a importância dele para a nossa cultura.” Criada por Cláudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, a série acompanha a rotina de uma equipe de emergência inspirada no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Para interpretar Vandam, Jaffar tirou carteira de habilitação na categoria D e passou por preparação com médicos e enfermeiros. O ator também conheceu profissionais que trabalham no Samu e teve a chance de assistir a alguns episódios da série com eles. Na entrevista, Jaffar fala ainda sobre os trabalhos que gostaria de fazer.