O fundador da Amazon, Jeff Bezos, afirmou que o documentário sobre Melania Trump foi uma "sábia decisão de negócios" —o filme custou cerca de US$ 75 milhões, ou R$ 377 milhões. Ele disse ainda que não se envolveu na decisão da Amazon de adquirir o projeto do diretor Brett Ratner.\nEm uma entrevista para o canal CNBC nesta quarta-feira, Bezos foi questionado se o documentário fazia parte de um plano para apaziguar o presidente Trump. "Sabe, foi muito bem nos cinemas. Foi muito bem no streaming. As pessoas estão muito curiosas sobre Melania", disse.\nA Amazon é uma grande empresa e toma muitas decisões", afirmou. "Mas não, essa ideia de que isso seja uma forma de comprar influência, sabe, simplesmente não é. Não está correto. Eu entendo por que as pessoas dizem isso."\nSophie Charlotte diz estar finalmente vaidosa após sucesso de Gerluce