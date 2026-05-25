João Bosco e Ivan Lins chegam aos 80 anos com o mesmo traço que os distinguiu desde o começo: a inquietação. Os dois pertencem a uma linhagem da MPB que nunca se acomodou artisticamente e sempre buscou se renovar. Ambos chegam a Goiânia para abrir a temporada 2026 do Flamboyant In Concert nesta terça-feira (26). São apresentações separadas, mas o encontro simbólico é inevitável: dois repertórios que ajudaram a contar parte da história da MPB.\nJoão Bosco sobe ao palco acompanhado por Kiko Freitas, Guto Wirtti e Ricardo Silveira, revisitando canções que se tornaram parte da memória brasileira, como O Bêbado e a Equilibrista, O Mestre-Sala dos Mares e Kid Cavaquinho. O show reflete a permanência de uma obra. “As canções ganham novas camadas com o tempo.\nO Bêbado e a Equilibrista, por exemplo, nasceu num momento muito específico do País, mas acabou se tornando uma música sobre esperança e resistência. Cada geração encontra nela o seu próprio Brasil”, afirmou o compositor, em entrevista ao POPULAR.