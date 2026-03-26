Ícone da nova geração da música brasileira, João Gomes é o personagem da primeira edição do Globo Repórter Personalidades de 2026. Do interior nordestino aos grandes palcos do País, o programa revela a trajetória de um jovem que transformou a própria vivência em canções que conquistaram o Brasil. Para contar essa história de perto, Sandra Annenberg e equipe percorrem nove cidades em três Estados acompanhando a rotina agitada do cantor. Exibido nesta sexta-feira (27), o programa mostra onde ele nasceu e deu seus primeiros passos na música e mergulha nas raízes que moldaram sua identidade artística, ouvindo depoimentos de amigos, mãe, avós e companheiros que ajudam a entender o artista por trás do sucesso e o caminho percorrido até se tornar um dos nomes mais ouvidos da música nacional.“Receber o convite para participar do Globo Repórter foi, antes de tudo, uma surpresa muito especial. Parar para revisitar minha própria história e compartilhá-la com tanta gente me fez enxergar ainda mais o valor de cada etapa que vivi. Durante as gravações, com a Sandra, tudo aconteceu de forma muito natural — como uma conversa sincera, cheia de verdade. Poder abrir minha vida desse jeito foi desafiador, mas também muito gratificante. É uma oportunidade única de transformar a minha trajetória em algo que possa tocar e inspirar outras pessoas”, conta João Gomes.Com carisma, simplicidade e uma voz que carrega o sentimento do sertão, João Gomes se tornou um fenômeno popular, aproximando gerações e levando o piseiro e a música nordestina a novos públicos. Nascido na cidade de Serrita, no Sertão de Pernambuco e criado no município de Petrolina, João, atualmente, faz shows por todo o Brasil, mas é na Casa Caranguejo, no Recife, nome dado ao local em menção ao sucesso Da Lama ao Caos, de Chico Science, que ele descansa e se reconecta com suas raízes. “Eu fiz essa casa para andar de cavalo, ter um pouco do que eu tinha em Petrolina. O contato com o chão, a terra”, revela o artista à apresentadora. Para saber mais sobre a infância de João Gomes, Sandra vai ao encontro de Kátia Gomes, sua mãe, que mostra a casa em que moraram quando ele ainda era bebê. Ela revela ter sido dura com o filho, mas que ensinou a ele valores que carrega por toda a vida, como tratar bem as pessoas e ser humilde. Ela conta ainda que João a ajudou a realizar sonhos, como a casa em que mora atualmente. “Diferente de tudo o que passei, dos lugares que morei, eu só via lugares assim nas casas que eu ia para trabalhar”, relembra Kátia. Ao lado de João Gomes, além dos amigos de vida que ele levou para os palcos, correm dois artistas que ele chama de irmãos. No programa, Mestrinho e Jota.pê revelam como foi quando foram convocados por João para gravar o álbum Dominguinho, que começou despretensiosamente e acabou conquistando o mundo. “O Dominguinho vem da mistura entre a referência do mestre Dominguinhos e o clima do disco, que tem esse sabor de domingo à tarde. A gente se diverte e tem a sorte de fazer o que a gente ama, como a gente ama”, diz Jota.pê. Com o projeto, o trio ganhou o Grammy Latino 2025 na categoria melhor álbum de música de raízes em Língua Portuguesa, o primeiro Grammy de João Gomes. “Veio um filme na minha cabeça de muitas coisas, principalmente da luta do João, ele novo, fazendo os vídeos para tentar ser conhecido e o que ele alcançou. Eu fico emocionado de saber o menino bom que ele é e o bem que ele faz para as pessoas. Isso para mim é gratificante demais. Na hora da premiação, eu olhei pra ele pensando em tudo isso e falei: irmão, você tem um Grammy”, conta Mestrinho. “Hoje eu sou audacioso a ponto de dizer que eu quero colocar a categoria forró no Grammy”, afirma João Gomes. Respeitado por estrelas de diversos gêneros musicais, João gravou com gigantes como Gilberto Gil e Lulu Santos, padre Marcelo Rossi, Raquel dos Teclados, Grupo Menos É Mais, com Marisa Monte, que raramente faz parcerias e convidou o artista para fazerem uma música juntos, e Vanessa da Mata. “O João é um menino muito puro, de verdade. Foi um encontro lindo, desde o início. Ele tem um interesse por música, por letra, tem uma inteligência musical que não é comum”, afirma Vanessa. A cantora Mãeana, que gravou um álbum com músicas de João Gomes que acaba de chegar ao formato físico em LP com vinil de 180 gramas, fala da sua admiração pela pessoa e pelo artista. “Eu digo que ele tem uma medicina, uma coisa que cuida, que cura, abençoa. E eu via o tratamento que ele tinha com as avós, a forma que ele se vulnerabilizava, ao mesmo tempo um menino puro e esse homem sábio”, diz.O programa também aborda a relação de João Gomes com a esposa, Ary Mirelle, e a transformação em sua vida com o casamento e os dois filhos. “Ele sempre escreve músicas pra mim. Eu falo dele e quero chorar. Eu gosto muito dele, amo muito meus filhos e o amor que ele tem por eles. Ele é um grude com os meninos”, revela Ary. “Eu sempre quis muito ser alguém na vida, ajudar minha família, meus amigos, e hoje eu posso fazer isso”, se orgulha o cantor.