Apresentações de quadrilhas, uma variedade de comidas típicas e muita música sertaneja e forró. A temporada mais gostosa do ano está chegando, e uma das festas mais aguardadas pelo público é a segunda edição do Arraiá do Bem, realizado pelo Governo de Goiás. A festa acontece nos dias 5, 6 e 7 de junho, no Estádio Serra Dourada. Entre as atrações confirmadas estão Murilo Huff, Falamansa e João Gomes. A entrada será gratuita.\nNa abertura, shows de Zé Felipe, da banda Mastruz com Leite e de Murilo Huff. No segundo dia sobem ao palco o grupo Falamansa, o cantor Pablo e Mari Fernandes. No domingo (7), o aquecimento será com a dupla Diego e Victor Hugo e na sequência se apresenta a banda Limão com Mel. Para fechar o Arraiá, o forró de João Gomes, que conquistou seu primeiro Grammy Latino em novembro de 2025 com o projeto Dominguinho, ao lado de Mestrinho e Jota.pê.