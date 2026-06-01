A Globo marca presença na programação oficial do SXSW Londres 2026, um dos principais festivais globais de inovação, criatividade e negócios. A participação amplia a atuação internacional da empresa como parte de uma estratégia voltada à circulação global do conteúdo brasileiro, à troca de experiências sobre os desafios da indústria e à conexão com diferentes mercados, audiências e plataformas.Nesta terça-feira (2), o painel “A Verdade sob Ataque: como o Jornalismo Pode Vencer a Guerra da Informação” debate um tema central para o Brasil e para o mundo. O correspondente internacional da Globo em Londres, Rodrigo Carvalho, conversa com Fiona Crack, diretora global interina da BBC News e diretora do BBC World Service, sobre os impactos da desinformação e os desafios do jornalismo profissional diante da velocidade de circulação de conteúdos no ambiente digital. O encontro discute como grandes empresas de mídia vêm atuando para combater a desinformação e quais estratégias estão sendo adotadas para sustentar sistemas profissionais de informação em um cenário marcado pelo excesso de narrativas e pela ampliação da sensação de confusão.No mesmo dia, a Globo promove a pré-estreia internacional de Jogada de Risco, série original Globoplay produzida pelos Estúdios Globo. Cauã Reymond, protagonista e criador da série, e o diretor artístico, Bruno Safadi, estarão em Londres para a sessão especial para convidados. Com estreia marcada para julho no Globoplay, Jogada de Risco mergulha nos bastidores do futebol profissional e acompanha a trajetória de Maurício, um ex-jogador que tenta se reinventar como agente no competitivo mercado da bola, enfrentando disputas, conflitos familiares e o peso de um passado frustrado. O elenco conta com nomes como Mariana Sena, Letícia Colin, Rodrigo Lombardi, Marcos Frota, Juan Paiva, Breno Ferreira, Cauê Campos, Ricardo Teodoro, Marcelo Adnet, Maria Bopp, Mauricio Mattar, entre outros. A série é idealizada por Cauã Reymond e tem roteiro de Thiago Dottori com supervisão de Lucas Paraizo. A direção é de Bruno Safadi, a produção de Isabela Bellenzani e a direção de gênero Dramaturgia de José Luiz Villamarim.A participação da Globo no SXSW Londres reflete a capacidade da empresa de conectar conteúdo brasileiro de excelência a múltiplas audiências e reforça seu papel como maior produtora de conteúdo em língua portuguesa do mundo.