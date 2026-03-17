“Se alguém visse um pozinho azul que brilha, provavelmente ia querer tocar.” É assim que o ator Johnny Massaro resume um dos pontos centrais da história retratada na minissérie Emergência Radioativa, da Netflix. Para ele, o acidente com o césio 137, que ocorreu em Goiânia em 1987, mostra como a desinformação pode se transformar em tragédia. Curiosamente, o ator revela que não conhecia o episódio histórico antes de participar da série. Nascido em 1992, cinco anos após o acidente, ele conta que nunca havia estudado o tema na escola.\n“Quando fui fazer o teste, li a sinopse e achei que era ficção. Pensei: ‘Nossa, que história criativa’. Só depois me disseram que aquilo tinha acontecido de verdade”, lembra. “Foi um choque. E quando descobri, pensei: agora que eu quero contar essa história mesmo.” A surpresa, segundo ele, virou motivação. “Percebi que muita gente também não conhece esse episódio”, afirma. “E é um evento enorme. Foi o maior acidente radiológico da história.”