Eliminado do BBB 26 (Globo), Jonas Sulzbach perdeu o apartamento avaliado em R$ 270 mil que havia ganhado no reality. O ator cumpriu apenas duas das três etapas necessárias para ficar com ele.

De acordo com as regras do programa, para que o participante consiga pegar definitivamente as chaves do imóvel, é necessário ganhar uma liderança, ter uma festa temática e chegar ao top 10 da competição.

Conhecido pelas múltiplas lideranças, Jonas trouxe o assunto à tona durante o 'Bate-Papo com o Eliminado'. O modelo perguntou se, mesmo saindo antes do combinado, ele ainda assim iria ganhar um apartamento, já que venceu quatro provas do líder. "Vai não, menino. Tu já perdeu, se lascasse. Já foi", exclamou Gil do Vigor.