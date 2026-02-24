Jordana sobre relacionamento com o filho de Amado: “Foi um casinho que durou muito tempo (Globo/ Manoella Mello)\nO sucesso Secretária, de Amado Batista, embalou o Quarto Sonho de Voar na madrugada de terça-feira (24). Durante a cantoria no Big Brother Brasil 26, Jordana revelou às colegas de confinamento que o cantor já foi seu sogro na época em que morava em Goiânia. A modelo e advogada também compartilhou uma experiência luxuosa. “A primeira vez que eu andei de jatinho foi no jatinho do Amado Batista”, contou a sister.\nÀs amigas, Jordana disse que conheceu o rapaz por meio de uma amiga de infância, que era sobrinha e afilhada do cantor. “A gente cresceu juntas e tal, aí fui na casa dele. Foi um casinho que durou muito tempo”, relatou. Segundo ela, foi o filho do artista quem a tirou de um relacionamento anterior, que classificou como tóxico. “Mas ele também não valia nada”, disparou. A sister não revelou o nome do rapaz.