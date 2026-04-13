'Vou continuar torcendo para a Gabi', diz Marciele
Ana Paula, Gabriela e Juliano estão no paredão da semana do BBB 26
Marciele é eliminada do BBB 26 com 59,34% dos votos