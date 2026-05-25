-VÍDEO: Jorge falando sobre 'Calma' (1.3414451)\nUm vídeo que circula nas redes sociais mostra Jorge, da dupla Jorge & Mateus, relembrando a reação que teve ao ouvir uma composição de Marília Mendonça quando a cantora ainda tinha 18 anos. Na gravação, o sertanejo afirma que se “apaixonou” pela música “Calma”, lançada pela dupla, e elogia a capacidade de composição da artista.\nA gravação foi feita em 2018 pelo produtor musical Dudu Borges, conhecido artisticamente como Analaga. No vídeo, Jorge conta que ficou impressionado ao ver Marília cantando e compondo pessoalmente, quando ela ainda tinha 18 anos.\nMe apaixonei por uma compositora lá de Goiânia, que já ouvi falar dela muitas vezes, só que eu vi ela cantando na minha frente e compondo… a Marília, cara. Tem só 18 anos a menina”, disse o cantor.