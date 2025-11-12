O cantor Jorge Vercillo está na estrada celebrando 30 anos de carreira e como parte das comemorações apresenta em Goiânia o espetáculo JV30 Part 2 – Mais um Final Feliz. Sob a direção de Rafael Dragaud, o mesmo responsável pela turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, o show será nesta sexta-feira (14), às 21 horas, no Teatro Rio Vermelho. A montagem apresenta um mergulho nas múltiplas nuances do repertório do artista, que passeia da bossa nova ao ijexá, do samba ao R&B e do reggae ao jazz.Com mais de 1 bilhão de plays nas plataformas digitais, 20 trilhas de novelas e diversos hits consagrados, Vercillo preparou um repertório especial. Estão confirmados clássicos como Que Nem Maré, Fênix, Homem-Aranha, Monalisa, Sensível Demais, Final Feliz, Encontro das Águas e Ela Une Todas as Coisas. A turnê, que vem lotando os locais por onde passa, também resgata canções mais recentes, como o ijexá Só Quem Ama, e traz uma nova leitura para a brasileiríssima e ambiental Fenômenos da Natureza.“Esse show marca um novo momento da minha carreira, com músicas que o público ama e outras que nem sempre estão no repertório, mas que os fãs pediram muito nas redes. Estou com uma expectativa enorme de reencontrar o público goiano e celebrar esses 30 anos de estrada com muita emoção, boa música e gratidão”, disse o músico em entrevista ao POPULAR. A nova turnê teve início em outubro com apresentações no Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto é uma continuação do show anterior JV30.O novo show não se limita à música, traz melhorias nos LEDs, materiais gravados e iluminação, sem exageros, mas com um toque mais cênico. Algumas canções também receberam novos arranjos. O artista define esse conceito como uma “pluralidade não homogênea”, um jogo de camadas que equilibra o íntimo, o luminoso e o reflexivo. “Essa nova etapa tem um frescor. É como se estivesse recomeçando com toda a bagagem de 30 anos, mas com a leveza de quem quer experimentar outras possibilidades”, diz.Jorge Vercillo é bastante querido do público goiano. Em 2024, por exemplo, o músico passou com a turnê de 30 anos com uma série de shows por Goiás, começando na capital ao lado da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. “Goiânia sempre me recebe com muito carinho. É uma cidade que tem uma energia especial e um público muito musical, que canta junto e se entrega do início ao fim. Tenho lembranças lindas de todas as vezes que me apresentei aí e agora, com a nova turnê, vai ser ainda mais emocionante”, comenta. Nascido no Rio de Janeiro, Jorge Vercillo construiu uma carreira sólida a partir dos anos 1990, emplacando sucessos nas rádios, trilhas sonoras de novelas e plataformas digitais. Ganhou por dois anos consecutivos o Prêmio da Música Brasileira por voto popular e vendeu cerca de dois milhões de discos. Na discografia tem mais de 15 álbuns. Nos últimos anos, lançou trabalhos como Vida é Arte e Nas Minhas Mãos, com colaborações de diferentes gerações, incluindo Thiaguinho, Timbalada, Péricles e Vitor Kley.SERVIÇOShow: Jorge Vercillo - JV30 Part 2 – Mais um Final FelizData: Sexta-feira (14)Horário: Abertura da casa às 19 horas. Início: 21 horasLocal: Teatro Rio Vermelho / Rua 4, n° 1335, CentroIngressos: a partir de R$ 70 (meia-entrada)Ingressos: www.icones.com.brClassificação indicativa: 16 anos