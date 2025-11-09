A semana em Goiás combina temperos, humor e música em uma programação variada. O destaque é o Festival Gastronômico da Cidade de Goiás, que movimenta a antiga Vila Boa de 13 a 16, reunindo chefs renomados, música ao vivo e artesanato local. Em Goiânia, Jorge Vercillo celebra 30 anos de carreira no Teatro Rio Vermelho, enquanto o Starlight Concert revisita os sucessos de Queen e Coldplay em versão orquestrada.\nA nostalgia dos anos 1990 volta com o show da banda italiana Double You, no Bolshoi Pub. No fim de semana, é a vez do humor. Mônica Martelli apresenta Minha Vida em Marte, em Goiânia e Anápolis, e Igor Guimarães leva seu novo stand-up ao Teatro Rio Vermelho. Confira a programação e divirta-se.\nQuinta-feira (13)\nFestival Gastronômico\nO Festival Gastronômico da Cidade de Goiás será realizado de 13 a 16, em mais de 20 empreendimentos da antiga Vila Boa. O ponto alto será a Arena Gastronômica Senac, com aulas-show de chefs como Marcos Livi, Lucas Corazza, Aloísio Godinho, Emiliana Azambuja, Junior Marinho e Márcio Zago, apresentações musicais de Grace Carvalho, Pádua e DJs, além de espaço dedicado ao artesanato local. A entrada é gratuita. Programação completa em @goias.gastronomia.