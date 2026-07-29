Conectado às demandas da população e aos temas que mobilizam o debate público, o Jornalismo da Globo prepara uma ampla cobertura multiplataforma das eleições de 2026. Com cerca de 4.400 profissionais envolvidos, TV Globo, GloboNews, G1 e afiliadas atuarão de forma integrada em todas as regiões do País para oferecer informação com análise qualificada e contexto sobre os principais acontecimentos que envolvem a disputa eleitoral, contribuindo para que os eleitores possam tomar suas decisões.Ao longo dos próximos meses, o público acompanhará detalhes das campanhas e propostas dos candidatos, reportagens especiais com foco nas demandas do eleitor, entrevistas, debates, divulgação e análise de pesquisas eleitorais, além da cobertura completa dos dias de votação e da apuração dos resultados. Somente no primeiro turno, estão previstos 33 debates e 87 entrevistas em todo o País.O combate à desinformação seguirá como um compromisso permanente do Jornalismo da Globo. As equipes de checagem estão sendo reforçadas, com integração entre Globo e suas afiliadas para ampliar a identificação e o esclarecimento de conteúdos falsos ou enganosos. A cobertura também contará com investimentos em tecnologia e inovação, com novos formatos, experiências digitais e ferramentas desenvolvidas para tornar o acesso à informação ainda mais ágil, eficiente e relevante para o público.TV GloboA TV Globo dedicará grande parte de sua programação à cobertura eleitoral. Em uma iniciativa inédita, o debate entre os candidatos à Presidência da República será exibido no dia 1º de outubro logo após o Jornal Nacional, ocupando a faixa da novela das 21 horas, com transmissão ao vivo também na GloboNews e G1. Outra novidade é que as entrevistas com os candidatos à Presidência serão realizadas após o JN, e não mais dentro do telejornal. Nesses dias, a novela será exibida na sequência. No primeiro turno, César Tralli e Renata Vasconcellos conduzirão as entrevistas, que acontecem a partir de 24 de agosto. Em eventual segundo turno, as entrevistas serão comandadas por Renata Lo Prete.Na semana de 14 de setembro, a TV Globo exibirá entrevistas ao vivo, sempre nos telejornais locais da hora do almoço, com os candidatos aos governos estaduais mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Já em 29 de setembro, TV Globo e suas afiliadas promoverão 27 debates com os postulantes ao Executivo estadual no primeiro turno.Além de acompanhar diariamente as agendas dos candidatos à Presidência, a partir de 18 de agosto, e aos governos estaduais, a partir de 24 de agosto, o jornalismo da TV Globo vai ampliar o espaço dedicado a temas de mais interesse dos eleitores. Os telejornais de rede e locais reforçarão a cobertura, a partir dos próximos dias, com séries e quadros especiais que vão contextualizar questões centrais da disputa eleitoral, explicar seus impactos na vida dos brasileiros e contribuir para um debate mais qualificado e conectado às demandas da sociedade.Nesse contexto, o Jornal Nacional percorrerá diferentes regiões do País para ouvir os eleitores sobre suas prioridades, preocupações e expectativas para o futuro do Brasil. A série especial JN nas Ruas – Brasil que Ensina colocará o cidadão no centro do debate, promovendo conversas sobre temas como segurança, saúde, educação, moradia e transporte, além de apresentar histórias inspiradoras de transformação social. O Jornal da Globo exibirá três séries que vão ajudar a compreender o cenário eleitoral e os desafios do País. As reportagens vão retratar o perfil e as prioridades dos eleitores independentes, grupo considerado decisivo na disputa; analisar a relevância da eleição para o Senado em um momento de forte renovação da Casa; e discutir os impactos das transformações econômicas, abordando questões como mercado de trabalho, Previdência, inteligência artificial, renda e contas públicas.O Jornal Hoje terá duas produções especiais. A primeira abordará os desafios estruturais e possíveis caminhos para áreas estratégicas ao desenvolvimento nacional. A segunda tratará dos efeitos da desinformação no cotidiano dos brasileiros e no processo democrático, mostrando como a circulação de informações falsas influencia decisões e debates públicos. Já o Bom Dia Brasil dedicará uma série especial ao papel do Senado na democracia brasileira, resgatando momentos marcantes da história política do Brasil, explicando as atribuições da Casa e mostrando como a renovação de dois terços das cadeiras em 2026 pode influenciar sua composição e atuação nos próximos anos.Nos telejornais locais, nos próximos dias, séries e quadros especiais produzidos em diferentes regiões buscarão aproximar o debate eleitoral do cotidiano dos brasileiros, com linguagem acessível, formatos multiplataforma e conteúdos que vão contextualizar temas da campanha, explicar o funcionamento das instituições e estimular a participação cidadã.Nos dias de votação, Renata Lo Prete e César Tralli comandarão a Marcha da Apuração, acompanhando em tempo real a contagem dos votos e a consolidação dos resultados.