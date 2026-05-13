Bombardeios, cidades devastadas, famílias em fuga e a luta diária pela sobrevivência. Os impactos humanos de uma década de guerras ganham retrato contundente na exposição 10 Anos de Guerra Sem Fim, do jornalista, fotógrafo e documentarista brasileiro Gabriel Chaim, que chega a Goiânia no dia 10 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A curadoria é do jornalista e fotógrafo Fernando Costa Netto.Reconhecido internacionalmente pela cobertura de alguns dos conflitos mais violentos do mundo, Gabriel Chaim reúne na mostra registros inéditos feitos em países atingidos por guerras e crises humanitárias. Suas imagens já foram publicadas por veículos como CNN, The Guardian e Der Spiegel, além de documentários para a Globo News e HBO, e revelam, com intensidade e sensibilidade, a realidade enfrentada por populações civis em meio ao caos da guerra.Entre ruínas, deslocamentos forçados e histórias de resistência, o público será conduzido a uma imersão visual e emocional sobre os bastidores de conflitos que seguem impactando milhões de pessoas ao redor do mundo. Parte das imagens exibidas também integrou projetos culturais internacionais, incluindo apresentações da banda U2, ampliando o alcance global do trabalho do fotógrafo brasileiro. A mostra é realizada pela Noca Lab Produtora Cultural, com recursos do Programa Goyazes, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.