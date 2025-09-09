As narrativas de um Goiás profundo estão entrelaçadas à história do ator José de Abreu. Neto de Antônio Pereira de Abreu Júnior, vice-presidente da Província de Goiás no século 19, o artista mantém familiares em Goiânia e uma curiosidade que pulsa pela antiga Vila Boa. Zé de Abreu chega em solo goiano para a turnê do espetáculo A Baleia, que entra em cartaz a partir desta quinta-feira (11), no Teatro Goiânia. Os ingressos estão disponíveis no Sympla.\nQuando participou da primeira edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), em 1999, o ator chegou a conhecer um senhor já com idade avançada que lembrou dos seus antepassados. “Antônio Pereira de Abreu foi juiz desembargador que ajudou a fundar o Tribunal de Justiça de Goiás. Tem uma estátua dele no prédio histórico da cidade de Goiás, mas quando estive por lá o local estava fechado. Todos os filhos dele nasceram em Goiás ou Itumbiara. Meu pai contava que eles faziam uma viagem de três dias a cavalo para chegar até a estação de trem”, adianta em entrevista ao POPULAR.