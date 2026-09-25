O Altas Horas deste sábado (26) promove uma conversa entre nomes da música, cinema, teatro e filosofia numa noite repleta de participações especiais. Entre os convidados está o grupo Jota Quest, que traz o projeto Dance Enquanto É Tempo, em que revisita a obra de Tim Maia, um dos nomes mais representativos da música brasileira. Tony Tornado, Leandro Karnal, Rosi Campos e Renata Almeida, coordenadora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, também ocupam seus lugares no palco da atração.Às vésperas de completar 30 anos do lançamento do primeiro álbum, Rogério Flausino, vocalista, explica o porquê de a comemoração integrar a homenagem a Tim Maia: “Essa nossa paixão pelo Tim Maia existe antes mesmo de fazermos música. No primeiro álbum pensávamos o que fazer, e entre as coisas era que tínhamos de ter uma música dele, aí liguei para ele e ele liberou. Gravamos Dance Enquanto É Tempo. O disco saiu e começamos a falar muito com ele, até nosso último encontro no festival Planeta Atlântida. Desde essa época a gente quer fazer uma homenagem pra ele”, conta.Entre as faixas também apresentadas no palco estão Primavera (Vai Chuva), Vale Tudo e Acenda o Farol. O grupo ainda recebe convidados para interpretar outros clássicos: Tony Tornado e seu filho, Lincoln Tornado, cantam Sossego; Jotapê participa de Gostava Tanto de Você; e Negra Li se junta a eles em O Descobridor dos Sete Mares.Além de cantar com Jota Quest, Toni Tornado relembra momentos de sua trajetória na música e no cinema. O cantor fala sobre o movimento Black Rio, do qual fez parte, e sobre o período em que viveu nos Estados Unidos, onde conheceu Tim Maia, e comenta trabalhos recentes, entre eles a novela Êta Mundo Melhor!.A programação musical ganha ainda a participação do Cirque du Soleil, com apresentações dos números Ibis e Vai Vedrai, faixas que pertencem à trilha sonora do espetáculo Alegría, uma das produções mais famosas da companhia canadense.Já no bate-papo com os demais convidados, Rosi Campos fala sobre diferentes momentos de sua carreira no teatro e na televisão, e recorda personagens marcantes, entre elas Morgana, de Castelo Rá-Tim-Bum, e Diná, em Quem Ama Cuida; Leandro Karnal aborda a construção do pensamento e do comportamento humano, e sua pesquisa sobre fé; e Renata Almeida conta como se construiu a sua relação a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo até chegar ao cargo de coordenadora, e adianta novidades da próxima edição, que terá O Tigre de Papel, de James Gray, como filme de abertura.O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman, direção geral de Serginho Groisman e Adriano Ricco, e vai ao ar aos sábados, depois de Quem Ama Cuida.