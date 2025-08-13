Jovem goiano, Eurico Neto, estreou na carreira de ator na série da Wandinha (Reprodução/Netflix; Arquivo pessoal/ Eurico Neto)\nO goiano Eurico de Almeida Neto, nascido em Goiânia e morando atualmente em Sligo, na Irlanda, participou das gravações da segunda temporada da série Wandinha, produção da Netflix. Com apenas 19 anos, Eurico contou como saiu da busca por trabalhos como modelo para atuar na série como um Escoteiro Fênix e estrear no que foi seu primeiro projeto nas telas.\nEm entrevista ao POPULAR, Eurico conta que viveu o personagem Escoteiro Fênix. Segundo ele, o convite surgiu por acaso. Após procurar agências de modelo, encontrou uma que também enviava audições para filmes e séries. Uma semana depois de se inscrever, recebeu a proposta para trabalhar como figurante por um mês.\nSempre sonhei em ser modelo, e depois de procurar varias agências, acabei me deparando com uma agência que mandava audições para filmes e séries, e resolvi aplicar. Após uma semana, recebi uma proposta para trabalhar como um extra por um mês, até então não imaginava que era para a Wandinha”, contou.