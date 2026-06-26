Em Goiânia, basta uma fila se formar para despertar a curiosidade de quem passa pelas feiras noturnas. Nas últimas semanas, algumas delas têm surgido diante de uma cena pouco comum: pessoas esperando para comprar uma fatia de pudim. Não uma sobremesa qualquer, mas um doce vistoso de quase cinco quilos, exibido inteiro sobre a bancada e vendido em porções generosas que costumam servir mais de uma pessoa.\nPor trás do fenômeno, estão o casal de namorados Víctor Hugo Machado e Amanda Perpétua Brandão Barbosa, ambos de 21 anos. Em um mercado dominado por bolos de pote e tortas doces impulsionados pelas redes sociais, eles apostaram em um produto ainda pouco explorado e em uma estratégia simples: fazer com que as pessoas parassem para olhar, admirar e desejar o pudim gigante. “Se dez pessoas provam, oito compram. Então, eu preciso mesmo é ser visto”, resume Víctor.