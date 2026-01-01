Raquel Santos, de 28 anos, voltou a viralizar na web com vídeo de uma situação inusitada: um churrasco improvisado na calçada. Publicado na virada do ano de 2024 para 2025, o vídeo mostra a jovem andando por uma rua de Anápolis quando, por pouco, não pisa em churrasqueira.\nNa publicação, a jovem escreveu: “Véspera do Ano-Novo em Anápolis e quase pisei em um churrasco”. O município fica na região central do estado, e a situação ocorreu entre as ruas Rui Barbosa e General Joaquim Inácio, no bairro Centro.\n-Churrasco na calçada (1.3356161)\nNo vídeo é possível ver que a churrasqueira era, na verdade, dois tijolos colocados ali para cercar um buraco na calçada, preenchido com carvão e uma grade com carne por cima. Ao lado está uma garrafa d’água, provavelmente para não deixar que o fogo fique alto.