Juliano Cazarré, 45, falou sobre seu dia a dia como pai de seis filhos, com idades entre 15 anos e 1 ano e 8 meses. O ator considera a paciência o maior desafio para lidar com essa rotina. “Ser pai é ter espírito de doação. É um desafio, principalmente de paciência. É difícil muita gente falando o tempo inteiro, muito barulho, bagunça, as coisas somem, ninguém sabe quem pegou... Às vezes, fico mais bravo do que deveria”, admitiu ele, em entrevista ao jornal Extra.As idas ao mercado, por exemplo, são trabalhosas e volumosas. “Você tem que ver meus carrinhos de compra! Quando vou ao mercado, é uma atividade. Levo um fone de ouvido, pego aquele carrinho de dono de restaurante e boto 36 caixinhas de leite, sacão de limão, de laranja, 2kg de tomate... É sinistro!”Embora não desejem ter mais um filho tão cedo, Juliano e a esposa, Letícia Cazarré, 39, não descartam um sétimo herdeiro. “Neste momento, queremos espaçar a próxima gestação, tentando não engravidar da maneira como a Igreja Católica fala que pode”, disse.“É justo que o marido e a mulher namorem, isso fortalece a união entre os dois. E acho que é capaz de vir [um sétimo filho]. Não estamos querendo agora, porque a Letícia voltou a trabalhar, está com uma empresa de mentoria... Mas tenho a impressão de que ainda teremos mais um Cazarrezinho aí”, complementa.Três GraçasJuliano Cazarré vive Jorginho Ninja na novela Três Graças. Ele é o pai biológico de Joélly (Alana Cabral). Após anos preso, o personagem deixou a cadeia e prometeu buscar o perdão de Gerluce (Sophie Charlotte). O reencontro, porém, não foi nada amigável.Gerluce e Jorginho Ninja se relacionaram quando ela ainda era adolescente. Na época, ele disse que havia deixado o crime, mas isso nunca aconteceu. Confrontada com a realidade, a jovem tentou terminar o relacionamento, mas foi impedida pelo criminoso, que a manteve em cárcere privado. Grávida, a então adolescente ainda foi humilhada pelo pai do bebê, que a culpou pela gestação e tentou fazê-la abortar.No entanto, Jorginho Ninja saiu da prisão transformado. Ele encontrou na fé um caminho para recomeçar, influenciado pelos cultos do pastor Albérico (Enrique Diaz), agora seu grande mentor. Pouco a pouco, ele também conquistou o amor da filha, tornando-se um grande amigo dela. Além disso, ajudou Gerluce a libertar o seu namorado Paulinho (Romulo Estrela) das mãos do traficante Bagdá (Xamã) e do seu bando.