O dançarino Juliano Floss aproveitou o começo da madrugada no BBB 26 (Globo) para conversar com aliados sobre estratégias para o próximo paredão. Horas depois de ter ganhado a prova do líder nesta quinta-feira (9), o camarote comentou quais são as suas opções de voto.\nVeja a página especial do BBB no jornal O Popular\nNo quarto Sonho da Eternidade, o camarote conversou com Ana Paula Renault e Leandro Boneco e avaliou indicar Jordana Morais para a berlinda. Juliano, porém, pontuou que a sister pode ser votada pela casa e que ele pode mirar em Gabriela Saporito ou Marciele Albuquerque.\nEle ainda avaliou que indicou Jordana no paredão anterior e a sister permaneceu na casa, enquanto Samira Sagr foi eliminada. O dançarino reiterou que, se não focar na sister pela segunda vez consecutiva, vai abalar a narrativa de perseguição que ela tenta emplacar.