Após mais de três meses de confinamento no BBB 26, Juliano Floss já teve um dos reencontros mais aguardados fora da casa. O ex-brother contou que foi surpreendido pela namorada, Marina Sena, logo ao chegar em casa.
Você acredita que eu cheguei e ela estava me esperando no quarto? Foram 101 dias sem ver... eu já estava ficando louco", disse, em tom bem-humorado, durante participação no Mais Você, nesta sexta-feira (24).
O dançarino foi o convidado do tradicional Café com o Eliminado, quadro apresentado por Ana Maria Braga, e falou abertamente sobre o relacionamento com a artista, que já dura quase dois anos.