Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, foi morto em 2021, após ação policial (Reprodução e Wesley Costa / O Popular)\nA Justiça de Goiás autorizou a produtora Prodigo Filmes a ter acesso aos processos judiciais que envolvem o caso de Lázaro Barbosa de Sousa, lavrador envolvido em diversos assassinatos e que foi morto em 2021 após uma caçada policial que durou 20 dias e mobilizou centenas de agentes entre Goiás e o Distrito Federal. O material será utilizado em uma série documental sobre o caso, segundo o pedido apresentado pela empresa.\nA decisão foi assinada pela juíza Katherine Teixeira Ruellas, da Vara Criminal de Cocalzinho de Goiás, e publicada no dia 29 de outubro. No despacho, a magistrada atendeu ao pedido da produtora, que se comprometeu a usar os documentos “exclusivamente para fins de estudo e pesquisa voltados à produção de uma série documental”, respeitando a legislação e a integridade dos autos.