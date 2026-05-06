A Justiça determinou a suspensão dos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2026 em Goiás, interrompendo o andamento de chamamentos públicos voltados a diferentes áreas da cultura no Estado. A medida questiona a execução dos recursos e os procedimentos adotados pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). A decisão liminar foi proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual.\nA medida tem como base questionamentos sobre a contratação de uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para operacionalizar os editais. Segundo a Justiça, há “elementos concretos que superam a mera suspeita genérica”, incluindo divergências na comprovação de capacidade técnica da entidade selecionada e possíveis falhas na condução do processo, o que motivou também o bloqueio cautelar de recursos.\nCom isso, foi determinado o bloqueio de até R$ 1.780.214,95 em ativos financeiros do Instituto Meta e Verso, organização escolhida no chamamento. A decisão também proíbe a realização de novos atos de execução física ou financeira relacionados ao processo até nova deliberação.