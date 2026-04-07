A Justiça do Trabalho de São Paulo definiu que os ganhos de três próximos shows do cantor Belo serão confiscados para a quitação de uma dívida que ele tem com um ex-funcionário no valor de R$ 230 mil.\nA decisão foi protocolada pelo juiz Jefferson do Amaral Genta, titular da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo.\nSegundo o processo que o F5 teve acesso, parte dos valores recebidos pelo artista será bloqueada. Os cachês serão correspondentes às apresentações que ele fará em São Paulo, em 17 de abril e 15 de maio, e em Leopoldina (MG), em 2 de maio.\nFã de Virginia Fonseca e criadora de conteúdo adulto: veja quem é Luiza Marquesa, suposto affair de Zé Felipe\nEntenda como vai funcionar a retirada de ingressos gratuitos da Mostra O Amor, a Morte e as Paixões\nAna Paula troca Samira por Juliano em seu pódio