A Justiça do Rio condenou Dado Dolabella, 45, a 2 anos e 4 meses de detenção, em regime aberto, pelas agressões contra a ex-namorada Mariana Dolabella, que também é sua prima.\nSegundo a decisão da juíza Cíntia Souto Machado, do VII Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os maus antecedentes de Carlos Eduardo Dolabella e o fato de ele ter rompido o tímpano da vítima após as agressões contribuíram para a condenação, de acordo com o G1.\nA denúncia do Ministério Público apontou que Dolabella agrediu a namorada com puxões de cabelo, tapas e socos no rosto, em outubro de 2020, após uma briga motivada por supostos ciúmes, depois de ler uma mensagem trocada entre ela e um amigo sobre um filme. No interrogatório, o ator negou todas as acusações, mas não conseguiu explicar as lesões no corpo da vítima, confirmadas por perícia.