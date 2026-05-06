A Justiça de Goiás determinou a suspensão do Chamamento Público nº 05/2025 da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), processo que selecionou a Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pelo apoio operacional aos editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2026. A decisão liminar foi proferida pela 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual e questiona procedimentos adotados na contratação da entidade.\nSegundo a decisão judicial, há “elementos concretos que superam a mera suspeita genérica”, especialmente em relação à comprovação de capacidade técnica da organização selecionada e possíveis falhas no processo. A Justiça também determinou o bloqueio cautelar de até R$ 1.780.214,95 em ativos financeiros do Instituto Meta e Verso, entidade escolhida no chamamento.\nA decisão ainda proíbe novos atos de execução física ou financeira relacionados ao processo até nova deliberação judicial. Outro ponto da decisão obriga o Governo do Estado de Goiás a apresentar, no prazo de cinco dias, a íntegra do processo administrativo que embasou o chamamento público, incluindo edital, atas, planilhas de pontuação, pareceres técnicos e eventuais registros de conflito de interesses.