Jovens de 15 a 29 anos poderão participar neste sábado (15) de uma formação gratuita sobre elaboração e gestão de projetos culturais em Trindade. A oficina do projeto Juventude Criativa – Formação em Projetos Culturais será realizada no Grupo Desencanto, das 8h às 12h e das 14h às 17h, com atividades voltadas a quem deseja transformar ideias em iniciativas culturais.\nA programação aborda desde a organização de uma proposta até sua execução e busca de financiamento. Entre os conteúdos estão elaboração de projetos, planejamento, definição de objetivos, cronograma, orçamento, editais, leis de incentivo, prestação de contas e estratégias para dar continuidade às iniciativas. Durante a oficina, os participantes também desenvolverão, na prática, suas próprias propostas e receberão material pedagógico e certificado.