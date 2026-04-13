Katy Perry foi acusada de assédio sexual pela atriz australiana Ruby Rose. Rose utilizou a sua conta no Threads, no último domingo (12), para detalhar um episódio que teria acontecido há vinte anos em uma boate em Melbourne, na Austrália.\nA partir de várias publicações, a atriz afirmou ter "imagens e testemunhas" do ocorrido, disse ter sido "alvo de manipulação psicológica" nos anos seguintes e ter comparecido a uma delegacia e formalizado uma denúncia nesta segunda (13).\nAté o momento, Perry e sua equipe não se pronunciaram sobre as acusações.\nProfessor demitido por assédio na UFG se aproximava de alunas durante festas em fazenda, diz advogada\nProfessor da UFG é demitido por assédio sexual e moral\n74% das mulheres dizem já ter sofrido assédio, aponta pesquisa em Goiânia e outras 9 capitais brasileiras