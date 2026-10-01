-Vídeo (1.3462822)\nO cantor sertanejo Kauan, da dupla com Matheus, usou as redes sociais nesta semana para desabafar sobre atrasos e prejuízos na construção da casa da família. Segundo o artista, ele já repassou mais de R$ 7,5 milhões à construtora responsável pela obra, mas afirma que o serviço entregue não condiz com o valor investido (veja acima).\nNas publicações, Kauan afirmou que a obra está paralisada e inacabada há cerca de três anos. Em um dos vídeos, o artista destacou que a mesma construtora foi responsável por erguer uma mansão avaliada em cerca de R$ 150 milhões no condomínio fechado Tamboré 2, em Alphaville, na Grande São Paulo — imóvel que foi tema de matéria da revista Forbes em 2024.\nKauan classificou a empresa como a pior do país e reiterou que o estágio da obra está muito abaixo do montante já pago. O cantor declarou também que teve contas bancárias bloqueadas pela Justiça por causa da construção.