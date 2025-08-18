Goiânia está entre as sete cidades escolhidas para receber o Korean Film Festival (Koff) no Brasil. Entre esta terça-feira (19) e sábado (23), no Sesc Centro e com entrada gratuita, o público poderá conferir 18 filmes sul-coreanos, entre curtas e longas, que revelam a diversidade do cinema do país cuja cultura vem conquistando espaço no Brasil, influenciando moda, música e audiovisual. “O festival reflete um pouco das características da Coreia do Sul e dá acesso para o público ao melhor dessa produção contemporânea”, explicou ao POPULAR o diretor, roteirista e dramaturgo Rubens Rewald, responsável pela curadoria da mostra.\nNinguém discorda que a Coreia do Sul é um verdadeiro fenômeno cultural. “A Coreia é o país da moda, é o grande país do soft power no mundo, a culinária, a música, o audiovisual, o cinema, séries de TV, streaming... é impressionante como um país de dimensões geográficas e populacionais modestas consegue ter essa repercussão e produzir cultura tão rica”, avalia Rewald. Ele ressalta que o festival busca justamente aproximar o público brasileiro dessa riqueza audiovisual, permitindo uma experiência direta com a produção sul-coreana contemporânea.