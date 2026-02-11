Pesquisas de um grupo de cientistas forenses apontam que o músico Kurt Cobain, morto em 1994, aos 27 anos, pode ter sido vítima de homicídio. Na época, as investigações concluíram que o vocalista do Nirvana havia cometido suicídio via ferimento provocado por uma arma de fogo, mas um relatório publicado no International Journal of Forensic Science diz que a autópsia e demais registros trazem inconsistências.\nO documento reúne fatores médicos e circunstanciais que seriam incompatíveis com a hipótese de que a morte teria sido autoinfligida e provocada por disparo de espingarda. O documento diz, por exemplo, que as mangas de Cobain estavam arregaçadas e que o seu kit de heroína estava a poucos metros do corpo. Os cientistas sugerem que o estado organizado que o kit apresentava seria incompatível com um suicídio.