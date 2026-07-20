Em seu novo romance Mata de Dentro (Negalilu), a escritora e colunista do POPULAR, Lari Mundim, apresenta um trabalho de escrita mais amadurecido, consciente e menos intuitivo. O livro tem lançamento marcado durante a 24ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) na sexta-feira (24), das 15 às 18 horas, na banca da Negalilu Editora, na Praça Aberta. O lançamento oficial em Goiânia será no dia 6 de agosto, no Coletivo Centopeia. A publicação pode ser adquirida na pré-venda por meio do site negalilu.com.br.\nEm Mata de Dentro, o leitor acompanha a protagonista Sílvia Vicente, uma ex-professora que desapareceu após retornar de uma viagem. Anos antes, ela já havia desaparecido das salas de aula, buscando refúgio em outras atividades, nos bastidores da educação. O leitor acompanha a jornada da protagonista em busca de seu pertencimento na própria vida. “Tão comum a morte em vida para quem presta atenção”, diz um trecho.