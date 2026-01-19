A cantora Lauana Prado, 36, espera o primeiro filho. O anúncio foi feito por ela na madrugada desta segunda-feira (19), durante apresentação no Universo Spanta, no Rio de Janeiro.\n"Quando eu olhei para o teste e deu positivo, foi uma sensação muito grande de vitória. Eu comecei a ver o sonho se realizar. Foi uma emoção que eu nunca tinha vivido", diz ela\nNo momento do anúncio, a artista, toda de branco e com a barriga de fora, cantou "Coisa Rara", escrita há alguns anos, que retrata o sonho de ser mãe. Os pais dela subiram ao palco e todos ficaram emocionados.\nPedro Henrique aperta o botão e desiste do BBB 26\nAline Campos, Ana Paula Renault e Milena estão no paredão do BBB 26\nForró, k-pop e música eletrônica: confira a agenda cultural de Goiânia\nA revelação acontece uma semana depois de Lauana anunciar o término dom Tati Dias. Segundo sua assessoria, Lauana passou por um processo realizado de forma independente de fertilização in vitro (FIV).