A cantora Lauana Prado, que passou por um pouso de emergência após a porta da aeronave onde ela estava estourar na manhã desta segunda-feira (18), em Goiânia, chorou e desabafou sobre a experiência vivida em uma live nas redes sociais.
Foi algo muito sobrenatural, foi algo de Deus. A vida da gente não é fácil, mas temos que cumprir esses compromissos, acaba que a gente tem que fazer essas malhas aéreas", disse ela emocionada.
Lauana detalhou que a aeronave possui seis travas, de acordo com o que foi passado para ela. "Quando a gente sobe, o avião pressuriza, por conta da pressão da altitude. Graças a Deus, nós passamos por essa situação numa altitude considerada ok", contou.
Segundo a sertaneja, ninguém da equipe de feriu. "A gente chegou aqui em Goiânia e, enfim, foi um susto muito grande. Acabei tendo que me medicar, fiquei muito abalada, muito mexida", disse.