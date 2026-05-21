Há dois anos, o POPULAR falava com Lauana Prado sobre sua estreia na Pecuária de Goiânia. Nesta sexta-feira (22), a estrela da música sertaneja e mamãe do ano fala sobre o retorno ao palco do evento como atração principal, com seu espaço no cenário nacional consolidado de vez e o gostinho especial de se apresentar em casa. “É muito especial voltar para a Pecuária de Goiânia, vivendo um momento tão diferente da minha vida e da minha carreira", conta. Ela integra o line-up totalmente feminino da noite ao lado de Ana Castela e Mariana Fagundes em programação gratuita.\nCom voz potente, conexão forte com o público e faro para grandes hits, Lauana teve ascensão meteórica na música sertaneja. Desde o sucesso de sua versão de Escrito nas Estrelas, de Tetê Espíndola, em 2023, a goianiense não parou mais. Quando estreou na Pecuária do ano seguinte, ela estava colhendo os frutos da boa recepção do seu projeto audiovisual Raiz, que já chegou à terceira edição em 2026. Hoje, Lauana é uma das principais vozes do sertanejo contemporâneo brasileiro com identidade marcada pela combinação entre tradição e modernidade.